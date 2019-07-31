Корабли Каспийской флотилии провели совместную тренировку в едином тактическом замысле с авиацией и береговыми средствами противовоздушной обороны Южного военного округа в акватории Каспийского моря, отработав тактический прием «Стена».

Особая система построения кораблей и самолетов разведывательной и истребительной авиации, увязанная с возможностями береговых средств загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны «Подсолнух-Э» и зенитных ракетных комплексов «Бук-М3», позволила значительно увеличить дальность обнаружения низколетящих целей, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Совместные тренировки сил авиации и Каспийской флотилии отрабатываются на системной основе. Они позволяют раскрыть новые боевые возможности межвидовых группировок, а также усовершенствовать систему боевой подготовки войск.

Созданный противоракетный рубеж "обеспечивает надежный контроль обстановки в акватории Каспийского моря".