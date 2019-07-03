РФ розмістила берегову ракетну систему "Бал" в 35 км від кордону з Норвегією / Мапа

21:10 09.08.2019   Россия

Росія розмістила берегову ракетну систему "Бал" на півострові Середній на узбережжі Баренцевого моря, в 35 км від кордону з Норвегією.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Міноборони РФ.

"Ракетники здійснили марш з пункту постійної дислокації в позиційний район. У марші було задіяно близько 60 військовослужбовців і 15 одиниць військової техніки ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на півострові Середній особовий склад дивізіону відпрацює підготовку комплексів "Бал" до ведення стрільби по надводних цілях, проведе навчання з нанесення ракетного удару по угрупованню кораблів умовного супротивника з імітацією ракетної стрільби.

Російські військові планують провести перші практичні стрільби БРК "Бал" цієї осені під час планових навчань. Неподалік від розташування дивізіону дислокується окрема ракетно-артилерійська бригада Північного флоту РФ.

 
Півострів Середній знаходиться в 35 кілометрах від невеликої річки, що утворює норвезько-російський сухопутний кордон на півночі. Відстань від розгорнутої ракетної системи до норвезького міста Кіркенес становить 65 кілометрів.

При гарній погоді з узбережжя Середнього видно норвезьке місто Вардьо, де розташовані радіолокаційні системи Globus. Ці радари довгий час є каменем спотикання у відносинах Росії з Норвегією в області безпеки.

У травні прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія прийме контрзаходи щодо нового і більш сучасного радара, який в даний час будується у Вардьо.

Береговий ракетний комплекс "Бал" призначений для ураження надводних цілей на дистанції до 150 кілометрів. Система оснащена надзвуковими крилатими протикорабельними ракетами Х-35, кожна з яких має 145-кілограмову боєголовку. Ракетна система також може бути використана проти наземних цілей.

Фото з сайта Європейська правда 



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