НАТО объявила о завершении плановой модернизации системы ПРО "Иджис Эшор" в Румынии на базе Девеселу и выводе с базы американского зенитного ракетного комплекса THAAD, размещенного там на время проведения работ.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщают российские СМИ со ссылкой на официальное заявление штаб-квартиры Североатлантического альянса, пишет Военное.РФ.



"Данный вид модернизации проходят все имеющиеся у США платформы "Иджис" (морского и сухопутного базирования – ред.) и не предоставляет комплексу никаких наступательных возможностей", – подчеркнули в Брюсселе.

В то же время детали модернизации не раскрываются. НАТО сделала особый акцент, что обновление системы ПРО на базе в Девеселу планировалось давно. Такое уточнение потребовалось из-за того, что завершение работ почти совпало по времени с окончательным завершением 2 августа процедуры расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), инициированной в одностороннем порядке США 1 февраля.

Создание американского комплекса ПРО в Девеселу началось в 2014 году, что стало возможным в результате одностороннего выхода США из Договора по ПРО в 2002 году. Система "Иджис Эшор" введена в строй в мае 2016 года. Строительство обошлось примерно в 800 млн долларов. Комплекс оснащен пусковыми установками Mk.41 с противоракетами SM-3.

Комплекс ПРО "Иджис Эшор" (Aegis Ashore) в Девеселу (Румыния), фото: Airn.nato.int