Шесть судов «Крымских морских портов» уйдут с молотка: слишком дорого их содержать
|20:40 09.08.2019
|Крым
Т.н. "госсовет" оккупированного Крыма разрешил "совету министров" продать шесть находящихся в "госсобственности" судов.
Соответствующее постановление крымский парламент принял на внеочередном заседании в пятницу, 9 августа, сообщают Примечания.
«Речь идет об отчуждении путем продажи на открытом аукционе недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП "Крымские морские порты"», — пояснил "спикер госсовета" Владимир Константинов.
Это шесть судов: нефтесборщик ПС-351, нефтегруз "Таврия", пассажирское судно "Радуга-14", пассажирское судно "Голубая стрела", буксир "Крымчанин", парусомоторная яхта "Джалита".
Он отметил, что продажа судов позволит обеспечить их рациональное использование, а также снизить затраты на их содержание и охрану.
ГУП РК "Крымские морские порты" объединяет порты оккупированного Крыма. В его состав входит семь филиалов – торговые порты Ялты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Керченский рыбный порт, Керченская паромная переправа и Госгидрография.
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