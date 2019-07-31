Т.н. "госсовет" оккупированного Крыма разрешил "совету министров" продать шесть находящихся в "госсобственности" судов.

Соответствующее постановление крымский парламент принял на внеочередном заседании в пятницу, 9 августа, сообщают Примечания.

«Речь идет об отчуждении путем продажи на открытом аукционе недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП "Крымские морские порты"», — пояснил "спикер госсовета" Владимир Константинов.

Это шесть судов: нефтесборщик ПС-351, нефтегруз "Таврия", пассажирское судно "Радуга-14", пассажирское судно "Голубая стрела", буксир "Крымчанин", парусомоторная яхта "Джалита".

Он отметил, что продажа судов позволит обеспечить их рациональное использование, а также снизить затраты на их содержание и охрану.

ГУП РК "Крымские морские порты" объединяет порты оккупированного Крыма. В его состав входит семь филиалов – торговые порты Ялты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Керченский рыбный порт, Керченская паромная переправа и Госгидрография.