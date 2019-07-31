Разведка: С 2014 года РФ в оккупированном Крыму втрое нарастила возможности для наступления на Украину

20:20 09.08.2019   Крым

Разведка Эстонии, которая является членом НАТО, озвучила свои данные относительно милитаризации оккупантами полуострова Крым. 

По данным эстонских разведчиков, с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 г. Россия увеличила численность своего военного контингента в Крыму почти в три раза для подготовки к возможным наступательным операциям против Украины, сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на статью Washington Examiner.

Множество военнослужащих, единиц бронетанковой техники, артиллерии, самолетов и кораблей были переброшены в эту прежде автономную республику, расположенную на юге Украины.

«Цель укрепления российских сил в Крыму заключается в том, чтобы развернуть российские формирования и военную технику для проведения возможных наступательных операций в глубине территории Украины в случае начала более масштабной конфронтации и помешать прибытию международной помощи в эту страну», — говорится в докладе «Международная безопасность и Эстония» (International Security and Estonia) 2019 года.

С 2014 по 2018 год Россия увеличила численность своего военного контингента в Крыму с 12,5 тысячи до 31,5 тысячи военнослужащих, как отмечают авторы доклада, ссылаясь на данные с открытого сайта InformNapalm. Число бронемашин увеличилось с 92 до 583, а число артиллерийских орудий выросло с 24 до 162. Число самолетов увеличилось почти в шесть раз, с 22 до 122.

ВМФ России тоже существенно увеличил свое присутствие в Крыму: число кораблей выросло с 27 до 78. У России долгое время была своя военно-морская база в Крыму, и она всегда считала ее ключевым элементом в защите ее интересов безопасности в Черном море.

Изначально Россия вторглась в Крым, отправив туда своих «зеленых человечков», однако по мере роста численности российского военного контингента в этом регионе она стала вести себя более дерзко.

В ноябре прошлого года российские военные и пограничники открыли огонь по трем украинским военным кораблям, попытавшимся пройти по Керченскому проливу у берегов Крыма, захватив в плен 24 украинских моряков.

В апреле этого года российский военный самолет несколько раз облетел американский военный корабль «Дональд Кук», приблизившись на опасное расстояние к этому американскому кораблю.  Международные наблюдатели зафиксировали, как в прошлом году целые колонны российских военных и военной техники оккупировали восток Украины, а ранее в этом году они обнаружили там российские системы ведения электронной войны.

Эстония, которая входит в состав НАТО и находится в Прибалтике, оказалась на передовой российской агрессии. Эстонские чиновники много лет жаловались на то, что Россия проводит в их стране кампании по распространению пропаганды и дезинформации. Хотя Эстония — довольно маленькая страна, она сосредоточилась на противостоянии российской агрессии после того, как в 2007 году она стала жертвой масштабной кибератаки, когда на время была парализована работа эстонских банков, СМИ и правительственных агентств.

С момента аннексии Крыма в 2014 году США предоставили Украине военную помощь на сумму в 1,5 миллиарда долларов, и Пентагон планирует выделить этой стране еще 250 миллионов долларов на покупку различного военного оборудования и оружия. Между тем Россия продолжает оказывать поддержку сепаратистам на востоке Украины.

Бои между украинскими правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами продолжаются уже несколько лет, несмотря на объявленное в 2015 году перемирие, говорится в статье. 



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