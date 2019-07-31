91 літак із 14 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 9 серпня

11:30 10.08.2019   Read in English Симферополь

9 серпня 2019 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в окупованому Криму, прибув щонайменше 91 пасажирський авіалайнер (рейс)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

До окупованого аеропорту Сімферополя здійснювали рейси такі авіакомпанії:

Назва авіакомпанії

Кількість рейсів до аеропорту Сімферополя, од./день

«Аерофлот»

22

«Уральські авіалінії»

17

«Росія»

11

«S7 Airlines»

10

«Глобус»

8

«Red Wings»

8

«SmartAvia»

10

«Nordwind Airlines»

12

«Азимут»

2

«Pegas Fly»

 2
«Ямал»
 		 5

«Алроса»

 1

«Газпромавіа»

 1

«ЮВТ»

 5


45 рейсів здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 9 рейсів - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

7 рейсів прибуло із Казані, 5 - з Єкатеринбурга.

3 прибули з Новосибірська, по 2 рейси - із Сиктивкара та Уфи.

По 1 рейсу прибули із Челябінська, Краснодара, Оренбурга, Омська, Новокузнецька, Самари, Архангельська, Сочі, Тюмені, Красноярська, Ханти-Мансійська, Саратова, Совєтського, Ростова, Чебоксарів, Елісти, Сургута, Воронежа.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.

*   *   *

Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму здійснюється за підтримки Європейської програмної ініціативи  Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів



Ще на цю тему:

15:05 09.08.2019
94 літаки із 18 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 8 серпня
13:00 08.08.2019
83 літаки із 17 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 7 серпня
19:16 07.08.2019
85 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 6 серпня
15:00 06.08.2019
89 літаків із 18 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 5 серпня
14:52 05.08.2019
92 літаки із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 4 серпня
19:55 04.08.2019
91 літак із 17 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 3 серпня
10:00 03.08.2019
86 літаків із 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 2 серпня
10:00 02.08.2019
89 літаків із 16 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 1 серпня
10:00 01.08.2019
83 літаки з 17 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 31 липня
10:00 31.07.2019
85 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 30 липня
10:00 30.07.2019
89 літаків із 17 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 29 липня
13:05 29.07.2019
90 літаків із 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 28 липня
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
18:20 07.08.2019
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
09:20 07.08.2019
Болгарія купить у країн ЄС 150 одиниць бронетехніки
Всі новини країни
Греция Греция
11:57 08.08.2019
Ізраїль, Кіпр і Греція обговорили проєкт постачання газу в ЄС
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:10 09.08.2019
Сім країн закликали Росію вивести війська з Грузії
15:40 09.08.2019
Правительство Грузии продает компанию «Морской техсервис»
11:00 09.08.2019
Держдеп: Росія знову пересуває кордон окупованої території у Південній Осетії / Відео
13:57 08.08.2019
В Грузии приспустили государственные флаги в знак 11-й годовщины агрессии РФ
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
22:00 09.08.2019
ЮВО: Танкисты на учениях уничтожали условного противника в ночное время
21:50 09.08.2019
ЮВО: Экипажи армейской авиации примут участие в учении ВВС и ПВО в Северной Осетии
21:10 09.08.2019
РФ розмістила берегову ракетну систему "Бал" в 35 км від кордону з Норвегією / Мапа
19:20 09.08.2019
Вимоги Данії можуть відкласти "Північний потік-2" на 8 місяців і коштувати 660 млн євро
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
Всі новини країни
Турция Турция
16:42 08.08.2019
У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
09:41 08.08.2019
США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб
20:20 07.08.2019
США завершили поставку Турции военно-транспортных вертолетов "Чинук" / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
11:30 10.08.2019
91 літак із 14 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 9 серпня
21:30 09.08.2019
У Криму ще трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт
20:40 09.08.2019
Шесть судов «Крымских морских портов» уйдут с молотка: слишком дорого их содержать
20:20 09.08.2019
Разведка: С 2014 года РФ в оккупированном Крыму втрое нарастила возможности для наступления на Украину
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд