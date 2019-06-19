Опасная утечка радиации во время взрыва в Северодвинске, когда погибли двое и еще шесть человек получили ранения, могла быть вызвана испытанием пусковой установки для гиперзвуковой ракеты Циркон.

Об этом пишут британские СМИ. В частности, авторитетное издание Daily Mail, а также издание METRO, сообщает Информационное сопротивление.

Как известно, российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Ракета совершает полет на маршевом участке на высоте 30—40 км, где сопротивление воздуха невелико. Такая высота полёта позволяет значительно увеличить дальность и скорость ракеты. Скорость ракеты 5-6 махов, вес боевой части 300-400 кг.

Как сообщалось, район взрыва в Белом море закрыли для гражданских. Там могло затонуть судно - носитель ядерных ракет.

В российском Северодвинске после взрыва среди местного населения началась паника.