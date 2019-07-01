ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування», що входить до складу ДК «Укроборонпром», за власною ініціативою розпочало розробку варіанту модернізації патрульних катерів типу «Айленд», які у вересні минулого року були передані США Військово-Морським Силам України.

Модернізація катерів буде направлена на максимальне підвищення бойової ефективності. Наразі фахівцями підприємства вже отримано необхідну технічну документацію щодо катерів, яка дозволяє здійснити модернізацію із використанням всіх можливостей «Айлендів», пише АрміяInform.

"Ми готуємо пропозиції, і у найближчий час вони будуть надані командуванню Військово-Морських Сил. На нашу думку, проєкт має передбачати, що модернізація катерів здійснюватиметься на Миколаївському суднобудівному заводі", – заявив директор – генеральний конструктор ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування» Вадим Борисов.

За його словами, остаточний варіант модернізації патрульних катерів буде прийнято після того, як ВМС України отримає широкий практичний досвід застосування «Айлендів».

Фото АрміяInform