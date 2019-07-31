Полозов: Військовополонений український моряк Гриценко читає "слідчу справу" ФСБ

19:40 09.08.2019   Крым

Микола Полозов, адвокат військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка, повідомив, що сьогодні в приміщенні СУ ФСБ Росії разом із підзахисним і ще одним адвокатом Володимиром Музюкіним знайомився з матеріалами кримінальної справи.

Про це Полозов повідомив у Facebook, пише Укрінформ.

"Сьогодні в Слідчому управлінні ФСБ разом із колегою Володимиром Музюкіним і українським військовополоненим моряком Денисом Гриценком знайомилися з матеріалами кримінальної справи. Денис почувається добре. Настрій бадьорий. Єдине, практично відсутня інформація із зовнішнього світу. На телевізорі в камері працює лише один канал 360 (ТБ Підмосков'я - ред.), на якому толком новин немає. Крім того, листи знову затримують", - повідомляє Полозов.

Він також уточнив, що Гриценко дякує волонтерам і особисто Вікторії Івлєвій за передачі, які вони збирають і передають морякам у Лефортово, «особливо рибка смачна!».

Адвокат розповів Денису Гриценку про останні події у світі, в тому числі й про те, що відбувається з їхньою справою. «Гриценко, як і інші військовополонені українські моряки, вірить, що моряки в недалекому майбутньому повернуться додому і дякує всім, хто підтримує українських військових моряків», - резюмує Полозов.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, трьох з них було поранено.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН із морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня у Москві продовжили арешт українським військовополоненим, 21 моряку - до 24 жовтня, а трьом пораненим (Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока) - до 26 жовтня 2019 року.



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