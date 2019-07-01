Вимоги Данії можуть відкласти "Північний потік-2" на 8 місяців і коштувати 660 млн євро

19:20 09.08.2019   Россия

Проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладений до восьми місяців і коштувати додатково 660 мільйонів євро через перешкоди в отриманні необхідних дозволів від Данії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на оператора трубопроводу Nord Stream-2, передає "Європейська правда".

Російська компанія подала дві заявки данській владі, перша з яких була запропонована більше двох років тому. У березні Данське енергетичне агентство запросило екологічну оцінку третього варіанту маршруту.

Nord Stream 2 назвав запит на третій маршрут "навмисною спробою відстрочити завершення проєкту".

Nord Stream 2 у скарзі данській владі в квітні, заявив, що витрати, пов'язані з новим запитом на третій маршрут, вже склали понад 100 мільйонів євро.

Згідно з листом, який є у доступі Reuters, запит на третій маршрут може призвести до затримки до восьми місяців і подальших витрат у розмірі 560 мільйонів євро. Початковий бюджет проєкту становив 9,5 млрд євро.

"Затримка проєкту призведе до значних фінансових втрат для Nord Stream 2", - йдеться в листі.

Зазначається, що Reuters отримало лист від данської апеляційної ради з енергетики відповідно до законів Про свободу інформації.



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