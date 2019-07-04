В тире Детского парка оккупированного Симферополя произошла перестрелка
|19:00 09.08.2019
|Крым
В полицию Симферополя поступило заявление о том, что в тире, расположенном в Детском парке, молодой человек получил телесные повреждения в тире.
8 августа в полицию поступило заявление о том, что в Детском парке молодой человек получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, сообщают Новости Крыма со ссылкой на оккупационное ведомство.
Сегодня утром, 9 августа, в социальных сетях стали появляться записи от очевидцев ситуации в Детском парке Симферополя.
По информации пользователей, молодой парень, сотрудник парка, пожаловался посетителям на боль в спине и шее. При осмотре оказалось, что у молодого человека множественные ранения, предположительно, от пуль из пневматического оружия из тира.
Причиной, со слов очевидцев, стала потасовка и спор между молодым сотрудником аттракциона и администратором.
Ще на цю тему:
В окупованому Севастополі на двох пляжах виявили збудник холери
В оккупированном Севастополе посчитали жителей
Чемпионат ЮФО по гонкам на олимпийских яхтах впервые пройдет в оккупированном Севастополе
В оккупированном Крыму врачи на вызов будут выезжать с шокерами и газовыми баллончиками
МЧС оккупантов в Керченском проливе спасало "утопающих"
Неизвестные разобрали Графскую пристань в Севастополе / Фото