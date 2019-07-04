В полицию Симферополя поступило заявление о том, что в тире, расположенном в Детском парке, молодой человек получил телесные повреждения в тире.

8 августа в полицию поступило заявление о том, что в Детском парке молодой человек получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, сообщают Новости Крыма со ссылкой на оккупационное ведомство.

Сегодня утром, 9 августа, в социальных сетях стали появляться записи от очевидцев ситуации в Детском парке Симферополя.

По информации пользователей, молодой парень, сотрудник парка, пожаловался посетителям на боль в спине и шее. При осмотре оказалось, что у молодого человека множественные ранения, предположительно, от пуль из пневматического оружия из тира.

Причиной, со слов очевидцев, стала потасовка и спор между молодым сотрудником аттракциона и администратором.