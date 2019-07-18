Т.н. "государственный совет" оккупированного Крыма на внеочередной сессии утвердил соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Южной Осетией.

18 апреля 2019 года в рамках V Ялтинского "международного экономического форума" глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019-2022 годы.

Проект закона об утверждении соглашения был принят в двух чтениях и вступает в силу со дня принятия, с 9 августа 2019 года. В пояснительной записке к закону говорится, что его принятие поспособствует расширению международных связей оккупированного Крыма.

Зампредседателя т.н. "Совета министров" - "постпред Крыма" при президенте РФ Георгий Мурадов ранее сообщал, что оккупированный полуостров может поделиться с Южной Осетией опытом в развитии сельского хозяйства, в частности, виноградарства, переработки эфиромасличных культур для косметической и парфюмерной промышленности, а также в развитии туризма.

Делегация Южной Осетии принимала участие в прошлогоднем форуме в Ялте, тогда Аксенов и Бибилов подписали протокол о двустороннем торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Это был первый документ о сотрудничестве между Южной Осетией и оккупированным Крымом.