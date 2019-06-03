Омбудсмен оккупированного Крыма досрочно отправлена в отставку

18:20 09.08.2019   Крым

Т.н. "государственный совет" оккупированного Крыма досрочно отправил в отставку "уполномоченного по правам человека" в регионе Людмилу Лубину. 

Соответствующее решение принято на внеочередной сессии "парламента" оккупированного Крыма, пишет ТАСС.

"Прекратить досрочно полномочия Лубиной Людмилы Евгеньевны как лица, замещающего государственную должность Республики Крым уполномоченного по правам человека в Республике Крым. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия", - говорится в тексте документа.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что документ подготовлен на основании личного заявления о досрочном прекращении полномочий Лубиной. "Спикер крымского парламента" Владимир Константинов пояснил изданию, что в настоящее время Лубина оформляет пенсию, и с этим связана ее отставка.

"Она написала заявление, будет оформлять пенсию. Дальше будут рассматривать по процедуре, это следующий этап", - сказал он. Константинов не уточнил, кто будет исполнять обязанности омбудсмена, и не назвал возможные кандидатуры на этот пост.

62-летняя Лубина с 30 июля 2014 года являлась "уполномоченным по правам человека" в оккупированном Крыму. 



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