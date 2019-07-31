Морские пехотинцы Черноморского флота проводят стрельбы в составе взводов

18:00 09.08.2019   Россия

На полигонах боевой подготовки в оккупированном Крыму подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота страны-агрессора проводят занятия по огневой подготовке в составе взводов.

В полевых условиях военнослужащие выполняют боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Наводчики бронетранспортёров отрабатывают разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемёта в движении и на месте, а водители-механики – приёмы вождения и преодоление различных препятствий при движении по пересечённой местности.

Все занятия являются плановыми и проходят в соответствии с утверждённым командованием флота планом боевой подготовки на 2019 учебный год.



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