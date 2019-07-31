Морские пехотинцы Черноморского флота проводят стрельбы в составе взводов
|18:00 09.08.2019
|Россия
На полигонах боевой подготовки в оккупированном Крыму подразделения отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота страны-агрессора проводят занятия по огневой подготовке в составе взводов.
В полевых условиях военнослужащие выполняют боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Наводчики бронетранспортёров отрабатывают разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемёта в движении и на месте, а водители-механики – приёмы вождения и преодоление различных препятствий при движении по пересечённой местности.
Все занятия являются плановыми и проходят в соответствии с утверждённым командованием флота планом боевой подготовки на 2019 учебный год.
Ще на цю тему:
ЮВО: Расчеты ракетных комплексов ЧФ проводят тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям
ЮВО: На Ставрополье мотострелки "отразили" атаку ударных дронов
ЮВО: В Карачаево-Черкесии артиллеристы применили тактику "подвижного заградительного огня"
ЮВО: Корабли Каспийской флотилии совместно с авиацией и ПВО отработали тактический прием «Стена»
В оккупированном Крыму начались учения морского инженерного полка Черноморского флота
ЮВО: Более 20 самолетов и вертолетов задействовано в двусторонних ротных тактических учениях
Малый противолодочный корабль ЧФ оккупантов выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели
ЮВО: Впервые на российской военной базе в Абхазии откроют военно-патриотический лагерь для юнармейцев
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника