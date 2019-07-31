ЮВО: Расчеты ракетных комплексов ЧФ проводят тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям
|17:40 09.08.2019
|Крым
Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» из состава береговых ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота страны-агрессора совершили марш на полигоны боевой подготовки.
На полигонах пройдут тренировки по отработки практических навыков по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша, сообщает пресс-служба Миноборони России.
Личный состав БПКРК «Бастион» отрабатывает учебные задачи в соответствие с утверждённым планом боевой подготовки Черноморского флота. Для проведения мероприятия задействованы полигоны аннексированного Крымского полуострова и Кавказского побережья.
В ходе учения боевые расчёты мобильных ракетных дивизионов выполняют комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых совершили марш на полигоны, провели развёртывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к стрельбе. Также военнослужащие провели маскировку огневых позиций.
Целью тренировки является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по корабельным группировкам условного противника.
В мероприятии задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.
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