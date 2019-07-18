У липні Українське Дунайське пароплавство перевезло 260 тисяч тонн вантажів

17:20 09.08.2019   Украина

Річковий флот ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (УДП) в липні 2019 року перевіз 260 тис. тонн вантажів. 

Про це повідомила прес-служба підприємства з посиланням на оперативні дані, пишуть Порти України.

«Хороший результат, хоча вже з середини липня відчувався вплив мілководдя на перевезення вантажів як в експортному напрямку, так і між іноземними портами. Недостатні рівні води на болгарській ділянці річки Дунай в районі Лути не дозволяли караванам слідувати повними складами без переформування. Для зменшення проводок при проходженні критичних ділянок річки Дунай знизили осадку до 2,3 метра при завантаженні в портах Ізмаїл/Рені, а в МІПу почали вантажити секції на 2,1-2 метра», — повідомив начальник Служби експлуатації флоту ПрАТ «УДП» Сергій Бакало.

За даними УДП, на сьогодні в районі Лути вода впала, фарватер звузився, тому каравани проводяться частинами по ходу вгору і вниз. Дощі, які випали на верхній ділянці Дунаю, трохи підтримали рівні на Нижньому Дунаї, тут нормальна навігаційна обстановка.

На сьогодні на лінії перебуває 21 караван, який працює і на Верхньому, і на Середньому Дунаї. В експорті судна УДП перевозять окатиші, руду, добрива, в МІПу — зерно, глютен, макуху. Вантажна база на серпень сформована на рівні 200 тисяч тонн.

«На жаль, зменшення обсягів перевалки залізорудної сировини в Ізмаїльському порту позначається безпосередньо на УДП. Ми втрачаємо вантажопотік окатишів на Сербію. Ситуація викликана тим, що на комбінаті HBIS, Смедерево одна доменна піч зупинена на ремонт, у зв'язку з чим в липні-серпні-вересні кількість споживання ЗРС на комбінаті буде зменшено. А так як відправка цієї сировини з Ізмаїла скорочується, ми повинні шукати додаткове завантаження для флоту з Румунії, Сербії, Угорщини. Хоча економіка в цьому випадку гірша, ніж якби вантажили флот в базовому порту», — зазначив Бакало.

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» здійснює річкові вантажоперевезення Дунаєм і морські вантажоперевезення. До складу вантажного річкового флоту входять 75 самохідних і 245 несамохідних суден. Морський вантажний флот представлений сімома судами дедвейтом 3,3-4 тис. тонн (шість суховантажів типу «Ізмаїл» і один танкер «Десна»). Основу вантажів складає металургійна сировина, яка постачається до придунайських країн. Річковий пасажирський флот компанії представлений теплоходами «Молдавія», «Україна», «Дніпро» і «Волга».

ПрАТ «УДП» у 2018 році збільшило обсяг перевезень вантажів річковим балансовим і оперованим флотом порівняно з 2017 роком на 19% — до 2,697 млн тонн.



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