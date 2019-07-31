У Ялті заявили про знищення "документів українського періоду"
|17:00 09.08.2019
|Крым
В архіві окупованої Росією Ялти заявили про те, що збираються "списувати та знищувати документи українського періоду".
Документи, нібито, стосуються ліквідованих семи селищних рад та міста Алупка., передає ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії".
За словами начальника управління з архівних справ Валентина Жердєва, мова йде "про папери, які перебувають у тимчасовому зберіганні які стосуються діяльності ліквідованих нині 7 селищних рад та міста Алупка по 2014-й рік включно".
Більше ніяких подробиць в управлінні не повідомили.
16 березня 2014 року відбувся псевдореферендум щодо статусу Криму. Президент Російської Федерації Володимир Путін через два дні оголосив про так зване "приєднання" українського півострова до РФ. Світова спільнота не визнала результати голосування на незаконному "референдумі".
У п'яту річницю анексії українського півострова низка держав нагадала про невизнання підсумків незаконного "референдуму" і висловила свою підтримку територіальній цілісності та суверенітету України. Європейський Союз оприлюднив декларацію, в якій висунув країні-окупанту низку вимог.
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