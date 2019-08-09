Акции российского алюминиевого гиганта резко падают

16:20 09.08.2019   Россия

Акции компании UC Rusal на фоне неблагоприятной отчетности упали на 10,2%. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте биржи в Гонконге, сообщает ghall.com

Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2% — до 3,08 гонконгских долларов за акцию ($0,39). 

Накануне UC Rusal отчитался о чистой прибыли по итогам первого полугодия 2019 года. Как следует из отчетности, скорректированный чистый убыток компании составил $98 млн. Нормализованная чистая прибыль снизилась на 38,3% — до $599 млн. Выручка компании сократилась на 5,2% — до $4,736 млрд. 

В компании объяснили нестабильность алюминия на мировом рынке торговыми разногласиями между Китаем и США, а также снижением экономического роста. В компании также прогнозируют, что мировой спрос на алюминий вырастет примерно на 2% в годовом выражении, до 67,5 млн тонн. 

Как добавляется в пресс-релизе UC Rusal, несмотря на снижение в России спроса на алюминий на 8,8% по итогам первого квартала текущего года, компания ожидает в последующие месяцы восстановления рынка на фоне усилий Банка России и Министерства финансов. 

Ранее сообщалось, что российская компания “Русал” сменила регистрацию и гендиректора.



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