Укрепление рубля в первой половине 2019 года больно ударило по результатам второго по размерам в РФ банка ВТБ.

Банк второй квартал несет многомиллиардные убытки на операциях с иностранной валютой, пишет ghall.com.

В январе-марте ВТБ потерял на валютных операциях 39,3 млрд рублей, а во втором квартале увеличил убыток на 35% – до 53,4 млрд рублей.

За полгода накопленные потери достигли 92,7 млрд рублей (1,4 млрд долларов) и практически втрое превысили прибыль от операций с другими финансовыми активами и производными инструментами (33,4 млрд рублей), следует из отчета ВТБ по МСФО, опубликованного в четверг, 8 августа.

В структуре денежных потоков банка валютные потери вплотную приблизись к расходам на персонал (125,5 млрд рублей). Примерно треть валютного убытка – 36,5 млрд рублей – принесло обесценение наличной валюты, включенной в денежные средства и их эквиваленты.

О том, что кто-то из крупных российских госбанков держит значительную позицию в валюте против рубля, свидетельствует и ситуация на денежном рынке. Банки предпочитают иметь более высокий запас валюты, ожидая либо крупных оттоков во втором полугодии, либо ослабления рубля, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.