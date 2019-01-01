Правительство Грузии продает стопроцентную долю компании «Морского техсервиса».

Компания продается с целью переноса предприятий из государственной собственности в частную, сообщает Бизнес.Грузия со ссылкой на Национальное агентство государственного имущества.

Cтопроцентная доля государственной компании «Морского техсервиса» выставлена на электронный аукцион за 2 миллиона 283 тысячи лари (около 779 тысячи долларов).

По данным на 1 января 2019 года, активы предприятия составили более 1 миллиона 786,6 тысячи лари (более 609,7 тысячи долларов). Собственный капитал составил (более 600,2 тысячи долларов), а обязательства – более 27,7 тысячи лари (более 9,4 тысячи долларов).

В собственность компании входит земельный участок размером более 8,8 тысячи квадратных метров, расположенный в Батуми, на улице И.Нонешвили. В собственность компании также входят здания, расположенные на данной территории.

Компании «Морского техсервиса» принадлежит стопроцентная доля партнерства компании Anglo-Georgian Shipping Compamy L.T.D.

Предприятие обладает рядом сертификатов: измерения толщины корпуса судна, проверки спасательной и противопожарных средств, монтажных, ремонтных работ, а также работ по модернизации, и так далее.

Компания «Морской техсервис» занимается реставрацией, починкой и техническим обслуживанием судов, кораблей и лодок.