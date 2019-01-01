Правительство Грузии продает компанию «Морской техсервис»
|15:40 09.08.2019
|Грузия
Правительство Грузии продает стопроцентную долю компании «Морского техсервиса».
Компания продается с целью переноса предприятий из государственной собственности в частную, сообщает Бизнес.Грузия со ссылкой на Национальное агентство государственного имущества.
Cтопроцентная доля государственной компании «Морского техсервиса» выставлена на электронный аукцион за 2 миллиона 283 тысячи лари (около 779 тысячи долларов).
По данным на 1 января 2019 года, активы предприятия составили более 1 миллиона 786,6 тысячи лари (более 609,7 тысячи долларов). Собственный капитал составил (более 600,2 тысячи долларов), а обязательства – более 27,7 тысячи лари (более 9,4 тысячи долларов).
В собственность компании входит земельный участок размером более 8,8 тысячи квадратных метров, расположенный в Батуми, на улице И.Нонешвили. В собственность компании также входят здания, расположенные на данной территории.
Компании «Морского техсервиса» принадлежит стопроцентная доля партнерства компании Anglo-Georgian Shipping Compamy L.T.D.
Предприятие обладает рядом сертификатов: измерения толщины корпуса судна, проверки спасательной и противопожарных средств, монтажных, ремонтных работ, а также работ по модернизации, и так далее.
Компания «Морской техсервис» занимается реставрацией, починкой и техническим обслуживанием судов, кораблей и лодок.
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