Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 8 августа продлил арест трем фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» (вторая симферопольская группа) – Алиму Каримову, Иззету Абдуллаеву и Раиму Айвазову.

Суд вынес решение о продлении меры пресечении всем троим обвиняемым до 15 ноября 2019 года, сообщается на странице общественной инициативы «Крымская солидарность» в Фейсбуке, пишут Крым.Реалии.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 года провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего было задержано 24-х активистов.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один – Раим Айвазов – содержится в СИЗО Симферополя, еще один – Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов «Крымской солидарности» после массовых обысков 27 марта в аннексированном Крыму, призвал к их немедленному освобождению из российского СИЗО.