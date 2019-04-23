В конце августа в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе начнет работать судоремонтный комплекс Черноморского флота.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщил ТАСС источник в судоремонтной отрасли, пишет Flot.com.

По его словам, комплекс обеспечит мелкий ремонт кораблей и подводных лодок постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Он добавил, что для нового комплекса закуплено и отправлено в Тартус самое современное станочное оборудование.

До настоящего времени мелкий ремонт российских кораблей в Средиземном море обеспечивали плавучие мастерские Черноморского флота, несущие дежурство в Тартусе по принципу ротации. Обычно вахта каждой плавучей мастерской длилась шесть месяцев.

Однако, отмечается, что ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Впервые пункт материально-технического обеспечения ВМФ появился в Тартусе после заключения в 1971 году соглашения между СССР и Сирией. Здесь корабли и суда 5-й оперативной (Средиземноморской) эскадры проходили ремонт, заправлялись топливом, пополняли запасы воды и т.д. Эскадра прекратила существование после распада СССР в 1991 году, но пункт обеспечения в Тартусе сохранился.

В ноябре 2016 года СМИ сообщили, что российское военное ведомство начало оснащать свой объект в Тартусе судами, катерами и техническим оборудованием, необходимым для создания полноценной военно-морской базы.

Согласно новому российско-сирийскому соглашению в Тартусе могут находиться до 11 кораблей ВМФ РФ, включая оснащенные ядерными энергетическими установками.

