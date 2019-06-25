Норвежская промышленная группа Glamox уходит с российского рынка.

Об этом корреспонденту Mil.Press FlotProm сообщили четыре отраслевых источника.

Glamox производит осветительное оборудование, которое раньше устанавливалось и на российских судах, в том числе на кораблях ВМФ. Среди заказчиков были "Северная верфь", Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", Центр судоремонта "Звездочка" и другие предприятия.

Россия дважды упоминается в регистрационном документе группы компаний Glamox, датированном маем 2018 года. Оба упоминания содержатся в части, которая касается нормативных рисков (Regulatory risks).

Речь в параграфе идет о санкциях. Авторы документа полагают, что из-за поставок продукции в Россию и Иран, в отношении которых США и другие страны ввели санкции, Glamox может пострадать.

Представители компании обратились в юридическую консультацию и получили разъяснение, что так как Glamox находится вне юрисдикции США, то формально они не нарушают санкционный режим. С другой стороны, по словам авторов документа, при введении новых санкций или изменении толкования нынешних, группа может понести репутационный и финансовый ущерб.

Речи об уходе с российского и иранского рынка в документе не идет. На письменный запрос редакции в Glamox не ответили, связаться по указанным на сайте номерам телефонов тоже не удалось.

По состоянию на 23 июля 2019 года на официальном сайте компании указаны контакты иранской компании-дистрибьютора, а в строке российских официальных представителей пусто.

Архив Wayback Machine показывает, что еще 30 сентября 2018 года официальным представителем Glamox числилась московская компания Get Ltd.

Get Ltd называет себя официальным представителем компаний из Швеции и Швейцарии, которые производят судовое оборудование. В середине ноября 2018 года в числе компаний была и норвежская группа Glamox.

Представитель компании Get, пожелавший сохранить анонимность, подтвердил корреспонденту издания, что норвежский поставщик осветительного оборудования действительно уходит с российского рынка.

"Сейчас Glamox заканчивает поставки по уже заключенным контрактам, но новых уже не будет заключать", – рассказал Mil.Press FlotProm сотрудник бывшего официального представителя норвежской компании.

Также в Get Ltd подтвердили, что причина ухода Glamox с рынка – опасение, что из-за поставок в страны, в отношении которых введены санкции, банки или другие компании будут отказываться от сотрудничества с Glamox.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, продукция Glamox устанавливалась, например, на следующие корабли:

Фрегаты проекта 11356

"Адмирал Григорович" (заказ 01357)

"Адмирал Макаров" (заказ 01359)

"Адмирал Бутаков" (заказ 01360)

"Адмирал Истомин" (заказ 01361)

Фрегаты проекта 22350

"Адмирал Горшков" (заказ 921)

"Адмирал Касатонов" (заказ 992)

Корветы проекта 20385

"Гремящий" (заказ 1005)

"Проворный" (заказ 1006)

Суда тылового обеспечения проекта 23120

"Эльбрус" (заказ 880)

"Всеволод Бобров" (заказ 881).

Российский флот без света в любом случае не останется, но пока непонятно, будет ли этот свет от светильников российского производства, или освободившуюся нишу займут другие импортные поставщики, пишет издание.