Туристический сезон 2019 года в оккупированном Крыму проваливается, несмотря на то, что отдыхающих приехало много.

К такому выводу пришел известный крымский блогер Александр Горный, пообщавшись с представителями туротрасли, пишет РИА Новый День.

Как уже сообщал «Новый День», власти РК регулярно отчитываются о росте турпотока. Последние данные (на начало августа): Крым с начала года посетили 4 млн человек, что на 11% выше показателей 2018 год. Средства размещения и объекты санатории заполнены на 80%. Такие данные привел министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Александр Горный, ссылаясь на отельеров, представляет несколько иную картину:

«1. Сезон очень рваный – то пусто, то грустно.

2. Народ поехал, основная масса туристов на автомобилях. Кочуют по Крыму, останавливаясь на 2-3 дня, чем очень сильно бесят отельеров и частный сектор.

3. Массовый турист не готов платить выше 2500 ₽ за номер, большинство снимают по 1200-1800 ₽/сутки. На семью. Цена койки места 250-300₽ и не выше...

4. Дешевые столовые ещё в тренде, но кухня в номере для многих туристов предпочтительнее. Везут с собой мешки продуктов, в Крыму цены однозначно выше, особенно в курортных посёлках. Крымские торгаши просто уху переели...

5. Туристы меньше стали бухать – денег мало, так что догоняются не крымским вином, а водкой.

6. Экскурсионная программа интересна, но самая бюджетная и под боком.

7. Отельеры просели на 20% – 40% в выручке по сравнение с прошлым годом, а косты выросли.

8. Все надеются на открытие железнодорожного моста, но боятся, что поедет ещё более бюджетный клиент.

9. Абсолютно все мои собеседники проклинают местные власти и Минтуризма Крыма. Первые не подготовились к сезону, остались все системные проблемы. А вот Министерству кинули предъявы касательно лжи о росте турпотока и полном шоколаде. Как мне сказали несколько отельеров: если бы они послушали осенью мой прогноз, то не вкладывались в расширение бизнеса...

10. Сезон 2020 года возможно и будет более массовый, но с финансовый точки зрения он будет ещё хуже для туротрасли – косты вырастут, а маржинальность снизится. Крымские власти не смогут создать необходимую инфраструктуру для тех, кто поедет на поездах, как следствие мы увидим серьезные сбои и точки напряженности».

Горный назвал происходящее полным провалом кабинета Сергея Аксенова, подчеркнув: туризм и все, что с ним связано, – это ключевая отрасль Крыма.

Крымчане, имеющие отношение к туристической отрасли, выводы блогера поддержали: «Прав на 1000%!!!» «Да, так и есть. Сезон получился рваный. И проценты просадки верные», – пишут в соцсетях, обсуждая пост Горного. «Турист есть: минус процентов 20-30 от прошлого сезона, и с гораздо меньшим кошельком». «По Севастополю тоже такая картина». «Большинство рестораторов в полной... опе, плюсы только в самых бюджетных столовых, чебуречках».

«Дельфинарии просели на 25% – 30%, аквапарки до 40% – 50%». «У меня на фирме и по отелям спад от прошлого года 30% – 40%, турист в массе едет очень бюджетный – это факт».