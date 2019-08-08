В оккупированный Крым из ливийской тюрьмы вернулись капитан и старпом танкера-контрабандиста

14:00 09.08.2019   Крым

Капитан задержанного в Ливии в 2016 году судна Temeteron, вернулся в Керчь после 3 лет в в ливийской тюрьме. 

Об этом со ссылкой на главу Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича сообщает Керчь.ФМ.

Вместе с керчанином Сергеем Самойловым освобожден и капитан судна Владимир Текучев.
 
"Капитан Владимир Текучев и старпом Сергей Самойлов находятся в России. Со своими родными. У них всё хорошо – настолько, насколько это может быть у людей, которые три года провели в ливийской тюрьме.
 
Они привезли нам вести про наших ребят, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей: моряки их видели и коротко общались с руководителем нашей группы Максимом Шугалеем", - написал Малькевич.

Напомним, судно Temeteron было задержано в Ливии 28 июня 2016 года. Несмотря на то, что на момент ареста танкер успел выйти из территориальных вод Ливии, Береговая охрана его остановила. После этого судно отконвоировали в военный порт Триполи. Во время задержания на борту якобы обнаружили 5 тысяч тонн контрабандного дизельного топлива. В тот момент на танкере Temeteron находилось трое граждан России, пятеро украинцев и один грек. Моряков обвинили в нанесении ущерба национальной экономике посредством контрабанды нефтепродуктов и их продажи в обход официальных процедур. А также — в пересечении границы без виз.

В марте 2017 года шестеро моряков, в том числе и один россиянин, — отпустили на свободу.

Капитан судна Temeteron Владимир Текучев из Севастополя и старший помощник капитана Сергей Самойлов из Керчи — всё время находились под следствием в Ливии.



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