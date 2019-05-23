В оккупированном Крыму сорвалось строительство крупного винзадвода

13:40 09.08.2019   Крым

Оккупационные власти Крыма расторгли инвестсоглашение на полмиллиарда рублей с компанией «Таврика Крым» по строительству нового винзавода. 

За три года фирма даже не оформила в аренду земельный участок, предоставленный под открытие предприятия, сообщают Новости Крыма.

Инициатором разрыва отношений выступил инвестор, сообщается в протоколе заседания совета "по улучшению инвестиционного климата Крыма" от 18 июля. Инвестсоглашение на сумму 543,2 млн рублей было заключено в марте 2016 года.

Предполагалось, что «Таврика Крым» постоит завод по розливу и консервации, переработке и розливу тихих вин и коньяков. Крымские оккупационные власти предоставили под будущее предприятие участок в аренду площадью 7 га сроком на 49 лет.

«Проект предполагал создание 146 рабочих мест, но в течение трех лет инвестор не предпринимал никаких действий. Предоставленный участок даже не был оформлен в аренду», – сообщили в Минэкономразвития Крыма. Компания предоставила заявление о расторжении инвестсоглашения, которое было удовлетворено.

«Таврика Крым» была намерена участвовать в проекте совместно с «Инвест Алко», которая планировала создать предприятие по выращиванию плодово-овощной сельскохозяйственной продукции. У обеих компаний – две общие группы акционеров. Речь идет о структурах дистрибьюторской группы «Агора», поставщика вин ФГУП «ПАО «Массандра», а также структурах, аффилированных с Натальей Свитовой, которая до 2014 года была акционером банка «Россия».

Общие инвестиции в винодельческую отрасль должны были составить 1,32 млрд рублей, что, по словам игроков этого рынка, делало проект крупнейшим на тот момент. По площади земель для посадки винограда – 1,79 тысячи га – «Инвест Алко» может войти в число лидеров в регионе. Для сравнения у Инкерманского завода марочных вин – 2,7 тысячи га, «Массандре» принадлежит 4 тысячи га, «Алеф-Виналь-Крым» (бренд Villa Krim) – 1,9 тысячи га.



Ще на цю тему:

11:20 09.08.2019
В оккупированном Крыму начнет работу лизинговая компания
14:20 07.08.2019
Сроки сдачи в эксплуатацию нового медцентра в Симферополе сорваны
19:00 30.07.2019
Оккупанты заявили, что инвестор из Индии намерен производить в Крыму масло из рыжика
20:00 26.06.2019
Все инвестпроекты в оккупированном Крыму будут проходить через "Корпорацию развития"
20:45 25.06.2019
На проекты строительства яхтенных марин в Крыму оккупанты выделят 400 млн рублей
19:45 06.06.2019
Оккупанты обещают за 10 лет построить в Крыму завод по выпуску оборудования для очистных сооружений
16:30 06.06.2019
Проект центра яхтенного туризма в оккупированном Крыму обещают завершить в 2020 году
20:01 23.05.2019
Трассу «Таврида» в оккупированном Крыму обещают обеспечить мобильной связью "третьего поколения"
14:31 23.05.2019
Проект яхтенной марины в Балаклаве подорожал в два раза
13:01 20.05.2019
Оккупанты показали самый большой в Крыму автокемпинг / Видео
10:31 17.05.2019
Оккупанты сообщили о "миллиардных инвестициях" в Ялту
19:45 13.05.2019
"Повар Путина" "освоил" в аннексированном Крыму миллиард бюджетных рублей
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
18:20 07.08.2019
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
09:20 07.08.2019
Болгарія купить у країн ЄС 150 одиниць бронетехніки
Всі новини країни
Греция Греция
11:57 08.08.2019
Ізраїль, Кіпр і Греція обговорили проєкт постачання газу в ЄС
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:10 09.08.2019
Сім країн закликали Росію вивести війська з Грузії
15:40 09.08.2019
Правительство Грузии продает компанию «Морской техсервис»
11:00 09.08.2019
Держдеп: Росія знову пересуває кордон окупованої території у Південній Осетії / Відео
13:57 08.08.2019
В Грузии приспустили государственные флаги в знак 11-й годовщины агрессии РФ
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
18:30 09.08.2019
Взрыв в Северодвинске: В Москву доставлены пострадавшие от радиации российские военные
18:00 09.08.2019
Морские пехотинцы Черноморского флота проводят стрельбы в составе взводов
16:40 09.08.2019
ОДК ожидает сертификацию ЕС на производство двигателей для МС-21
16:30 09.08.2019
ЮВО: На Ставрополье мотострелки "отразили" атаку ударных дронов
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 09.08.2019
В сирийском Тартусе в августе заработает судоремонтный комплекс ВМФ России
16:42 08.08.2019
У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
09:41 08.08.2019
США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб
Всі новини країни
Украина Украина
18:20 09.08.2019
Омбудсмен оккупированного Крыма досрочно отправлена в отставку
17:40 09.08.2019
ЮВО: Расчеты ракетных комплексов ЧФ проводят тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям
17:20 09.08.2019
У липні Українське Дунайське пароплавство перевезло 260 тисяч тонн вантажів
17:00 09.08.2019
У Ялті заявили про знищення "документів українського періоду"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд