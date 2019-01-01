Міністра оборони Болгарії, лідера Болгарського національного руху Красиміра Каракачанова оштрафовано Центральною виборчою комісією на одну тисячу євро.

Каракачанова оштрафовано за використання національного прапора під час передвиборної агітації, повідомляє Укрінформ.

«Згідно з болгарським Кодексом про вибори, штраф за використання національних символів країни під час передвиборної агітації може становити від однієї до 2,5 тисячі євро. Красиміра Каракачанова оштрафовано лише на одну тисячу євро, оскільки раніше він не порушував це положення Кодексу про вибори», - йдеться в рішенні ЦВК.

Сам Каракачанов заявив, що має намір оскаржити рішення Центрвиборчкому в Софійському окружному суді.