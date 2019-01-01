У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
|13:00 09.08.2019
|Молдова
Генеральна прокуратура Молдови порушила три кримінальні справи за фактом незаконного прослуховування політиків, журналістів і представників громадянського суспільства.
Про це поінформували в прес-службі відомства, повідомляє Укрінформ.
«Генеральна прокуратура в рамках трьох кримінальних справ перевіряє законність процесуально-кримінальних дій, спеціальних слідчих заходів і рішень, винесених прокурорами, слідчими органами і суддями, які санкціонували прослуховування і ведення зовнішнього спостереження за політиками, журналістами і представниками громадянського суспільства», - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що прослуховування і зовнішнє спостереження велося за дорученням прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливо важливих справ.
Кримінальні справи були ініційовані на підставі оприлюдненого раніше журналістського розслідування про прослуховування у період з 2017 по 2019 рік кількох політиків, представників громадянського суспільства, журналістів та інших публічних осіб, нібито підозрюваних в організації та проведенні масових заворушень.
Як наголосили у пресслужбі Генпрокуратури, слідчими заходами встановлено, що в ході прослуховування і зовнішнього спостереження були порушені основні конституційні права громадян - право на особисте і сімейне життя.
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