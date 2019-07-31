Прокуратура АРК: Обвинувача у справі Едема Бекірова підозрюють в держзраді
|12:40 09.08.2019
|Крым
Діляру Аметову, яка виступила представником звинувачення в суді проти кримськотатарського активіста Едема Бекірова, Прокуратура АР Крим підозрює в державній зраді.
Про це повідомляється в Telegram-каналі відомства, передає УНН.
“Сьогодні (8 серпня — ред) окупаційний „Верховний суд Республіки Крим“ продовжив термін утримання під вартою кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня 2019 року. Сторону обвинувачення в цій справі представляла Діляра Ахметова. До відома, прокуратура АР Крим підозрює Діляру Аметова в державній зраді (ст. 111 КК України) та її участь в незаконному переслідуванні Едема Бекірова додаткове тому підтвердження”, — йдеться в повідомленні.
На даний момент Діляра Аметова не коментувала цю інформацію.
Раніше повідомлялося, що суддя підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму Михайло Соболюк 8 серпня продовжив термін утримання в СІЗО кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня 2019 року.
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