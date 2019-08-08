Экспорт газа «Газпрома» в Европу в августе 2019 года упал сразу на 22%.



Причиной этого стали почти полностью (на 84%) заполненные европейские газовые хранилища и высокая конкуренция в отрасли, пишет ghall.com со ссылкой на российские СМИ.

Поставки в дальнее зарубежье без учета поставок в Турцию составили в среднем 465 млн кубометров в сутки — это примерно на уровне июля, но более чем на 22% ниже, чем в августе 2018 года.

Уточняется, что по сравнению с 2017 годом поставки в августе сократились на 12%.

Поддержать экспорт российской компании могут Украина и Венгрия, считает Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности. Также Гривач предположил, что из соображений энергетической безопасности европейцы могут не брать газ из хранилищ в ноябре—декабре, что также поддержит поставки «Газпрома».