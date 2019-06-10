Для российского самолета МС-21 "с нуля" создали топливную автоматику
|12:00 09.08.2019
|Россия
Российский двигатель ПД-14 для самолета МС-21 получил новую систему автоматического управления.
Об этом сообщил первый заместитель управляющего директора - главный инженер пермского АО "ОДК-СТАР" Роман Усанин, передает Интерфакс.
"Для МС-21 с нуля спроектировали топливную автоматику, которая соответствует мировому уровню", - сказал журналистам главный инженер предприятия.
Он отметил, что такая работа была проведена в РФ впервые за долгое время.
Российские авиастроители к 2025 году должны серьезно нарастить объемы выпуска среднемагистральных самолетов МС-21, заявил ранее в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Существует пошаговая программа наращивания производственных возможностей и выпуска серийных самолетов. К 2025 году мы должны выйти на выпуск не менее 70 самолетов в год",- сказал вице-премьер.
Он заявил, что на 2021 год намечены серийные поставки самолета.
Пермское АО "ОДК-СТАР" - единственное в России предприятие, которое самостоятельно создает и поставляет для эксплуатации комплексные электронно-гидромеханические системы автоматического управления, содержащие насосы топливопитания двигателя, цифровые электронные регуляторы с "полной ответственностью" (типа FADEC) и резервную гидромеханическую часть.
Ще на цю тему:
На вооружении ВКС России появится истребитель "Супер Сухой"
Вблизи границ Латвии заметили пять российских самолетов и корабль
Санкции: Из-за прекращения поставок композитов из США проект российского среднемагистрального самолета немножко пострадал
Российская авиация "отслеживает" воздушную обстановку над Черным морем из-за учений НАТО
Виробництво вертольотів в Росії досягло нового дна: фото і подробиці
Американский F-22 прорвался через защиту Су-35 / Фото, видео
Первый замминистра обороны РФ проинспектировал объекты аэродрома морской авиации в ЮВО
Два российских дальних бомбардировщика выполнили многочасовой полет над Черным морем
В России столкнулись истребители Су-34
США заблокировали продажу 40 российских самолетов в Иран