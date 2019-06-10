Для российского самолета МС-21 "с нуля" создали топливную автоматику

12:00 09.08.2019   Россия

Российский двигатель ПД-14 для самолета МС-21 получил новую систему автоматического управления.

Об этом сообщил первый заместитель управляющего директора - главный инженер пермского АО "ОДК-СТАР" Роман Усанин, передает Интерфакс.

"Для МС-21 с нуля спроектировали топливную автоматику, которая соответствует мировому уровню", - сказал журналистам главный инженер предприятия.

Он отметил, что такая работа была проведена в РФ впервые за долгое время.

Российские авиастроители к 2025 году должны серьезно нарастить объемы выпуска среднемагистральных самолетов МС-21, заявил ранее в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Существует пошаговая программа наращивания производственных возможностей и выпуска серийных самолетов. К 2025 году мы должны выйти на выпуск не менее 70 самолетов в год",- сказал вице-премьер.

Он заявил, что на 2021 год намечены серийные поставки самолета.

Пермское АО "ОДК-СТАР" - единственное в России предприятие, которое самостоятельно создает и поставляет для эксплуатации комплексные электронно-гидромеханические системы автоматического управления, содержащие насосы топливопитания двигателя, цифровые электронные регуляторы с "полной ответственностью" (типа FADEC) и резервную гидромеханическую часть.



Ще на цю тему:

13:40 07.08.2019
На вооружении ВКС России появится истребитель "Супер Сухой"
13:40 30.07.2019
В России выпуск офицеров военно-воздушной академии увеличился в три раза
11:47 16.07.2019
Вблизи границ Латвии заметили пять российских самолетов и корабль
15:40 02.07.2019
Авиация ЧФ отправилась в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде
19:45 10.06.2019
Санкции: Из-за прекращения поставок композитов из США проект российского среднемагистрального самолета немножко пострадал
15:15 10.06.2019
Российская авиация "отслеживает" воздушную обстановку над Черным морем из-за учений НАТО
13:01 05.06.2019
Виробництво вертольотів в Росії досягло нового дна: фото і подробиці
19:15 27.05.2019
Американский F-22 прорвался через защиту Су-35 / Фото, видео
12:01 22.04.2019
Первый замминистра обороны РФ проинспектировал объекты аэродрома морской авиации в ЮВО
10:21 15.03.2019
Два российских дальних бомбардировщика выполнили многочасовой полет над Черным морем
13:41 18.01.2019
В России столкнулись истребители Су-34
10:32 09.01.2019
США заблокировали продажу 40 российских самолетов в Иран
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
18:20 07.08.2019
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
09:20 07.08.2019
Болгарія купить у країн ЄС 150 одиниць бронетехніки
19:00 05.08.2019
Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
Всі новини країни
Греция Греция
11:57 08.08.2019
Ізраїль, Кіпр і Греція обговорили проєкт постачання газу в ЄС
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:00 09.08.2019
Держдеп: Росія знову пересуває кордон окупованої території у Південній Осетії / Відео
13:57 08.08.2019
В Грузии приспустили государственные флаги в знак 11-й годовщины агрессии РФ
18:50 07.08.2019
ЮВО: Впервые на российской военной базе в Абхазии откроют военно-патриотический лагерь для юнармейцев
17:40 07.08.2019
В июле 2019 года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше от туризма, чем в прошлом году
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
12:20 09.08.2019
Экспорт газа «Газпрома» в Европу резко упал
12:00 09.08.2019
Для российского самолета МС-21 "с нуля" создали топливную автоматику
10:00 09.08.2019
ЮВО: Более 20 самолетов и вертолетов задействовано в двусторонних ротных тактических учениях
08:20 09.08.2019
ЮВО: Впервые на Кубани пройдет совместное российско-пакистанское учение спецназа
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
16:42 08.08.2019
У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
09:41 08.08.2019
США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб
20:20 07.08.2019
США завершили поставку Турции военно-транспортных вертолетов "Чинук" / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
12:40 09.08.2019
Прокуратура АРК: Обвинувача у справі Едема Бекірова підозрюють в держзраді
11:40 09.08.2019
Крымский банк может стать базой для резервного дата-центра банковской системы России
11:20 09.08.2019
В оккупированном Крыму начнет работу лизинговая компания
10:40 09.08.2019
В оккупированной Алуште из-за низких зарплат уволились все судебные приставы
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд