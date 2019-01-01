Центробанк России обсуждает с кредитными организациями и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра, на который участники финансового рынка смогут переводить обработку трансакций в экстренных ситуациях — например, в случае введения санкций.

Как сообщили «Известиям» источники в банковских кругах, базой для такого дата-центра может стать действующий в оккупированном Крыму Российский национальный коммерческий банк, переет Крыминформ.

«На базе одной из кредитных организаций, попавших под санкции, планируется создать общий для участников отрасли резервный процессинговый центр (обрабатывает операции по картам, онлайн-платежи, переводы и так далее). Резервный центр требуется для того, чтобlfы не допустить остановки платежей в ситуациях, когда, например, основной провайдер услуги по тем или иным причинам отключит банк от своих сервисов», – пишет издание.

Как сообщил источник, близкий к Центробанку, в качестве основного варианта рассматривается Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). В банке «Известиям» сообщили, что не получали официальных запросов от регулятора на эту тему, однако технически способны выступить в качестве запасного провайдера процессинга для российских финансовых структур.

По словам, председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, отрасль действительно нуждается в таком «запасном аэродроме». Эксперты придерживаются схожего мнения, однако отмечают, что на создание такого резерва могут понадобиться затраты.