В оккупированном Крыму начнет работу лизинговая компания
|11:20 09.08.2019
|Крым
Созданная в оккупированном Крыму Региональная лизинговая компания начнет прием заявок в четвертом квартале 2019 года.
Об этом Крыминформу сообщила т.н. "заместитель министра экономического развития" Светлана Сирота.
«После того как будет подписано соглашение между министерством экономического развития России и <Советом министров Крыма>, до нас будут доведены федеральные средства. Это будет не позднее сентября. Я думаю, что при соблюдении всех условий, в четвёртом квартале можно будет подавать заявки в лизинговую компанию», – сообщила Сирота.
Она уточнила, что для подписания соглашения необходимо было утверждение правительством России правил предоставления субсидий, что произошло в начале августа 2019 года.
Объем субсидии составляет 1,2 млрд рублей. «Поскольку правила утверждены, в ближайшее время будем заключать соглашение между Советом министров Крыма и министерством экономического развития России о предоставлении субсидии», – добавила Сирота.
АО «Региональная лизинговая компания» создано 2 июля в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оно подчиняется министерству экономического развития оккупированного Крыма.
Сообщается, что крымские предприниматели смогут заключать лизинговые сделки с компанией на срок от 12 до 84 месяцев. Сумма сделки начинается от полумиллиона и заканчивается 200 млн рублей. После создания компании у крымских предпринимателей появится возможность закупать технику и оборудование в лизинг по льготной ставке 6% для отечественной техники и 8% – для иностранной.
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