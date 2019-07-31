Держдеп: Росія знову пересуває кордон окупованої території у Південній Осетії / Відео

11:00 09.08.2019   Южная Осетия

У річницю збройної агресії Росії проти Грузії, Державний департамент США розповів про нову побудову кордону окупаційною владою у Південній Осетії, яка грубо порушує суверенітет Грузії та загрожує миру та стабільності.

США вимагають від Росії припинити окупацію, розповіла на брифінгу речниця Держдепу Морган Ортагус, повідомляє Укрінформ

«За останню добу ми дізналися, що підтримувана Росією фактична влада почала процес створення кордону у селі поблизу адміністративного кордону Південної Осетії. У разі завершення, ці дії відріжуть селище від його зрошувальної системи», - наголосила вона. 

Ортагус додала, що «такі дії є загрозою миру та стабільності» та демонструють, що Росія продовжує порушувати права грузин на безпеку та власність. 

«Вторгнення та окупація Росією 20 відсотків території Грузії є грубим порушенням принципів Статуту ООН, Гельсінського акту, фундаментальних норм та принципів міжнародного права», - зазначила речниця. 

У Держдепі США вчергове нагадали, що «вимагають від Росії відмовитися від її визнання так званої «незалежності» окупованих територій Грузії - Абхазії та Південної Осетії». 

Морган Ортагус нагадала, що 8 серпня виповнюється 11 років з моменту військового вторгнення Росії до Грузії. Сотні людей були вбиті чи поранені, а понад 190 тисяч цивільних осіб були вимушені переселитися. 

«Для багатьох людей наслідки конфлікту відчутні й понині. Життя поламані, сім`ї досі розділені, свобода пересування так і не була відновлена, а власність не повернута», - пояснила вона. 

Ортагус вкотре закликала Росію повністю впровадити припинення вогню, досягнуте за посередництва ЄС у серпні 2008 року, вивести свої війська з окупованих територій Росії та забезпечити власне зобов’язання - не використовувати силу проти Грузії. 

«Ми не зупинимося, поки Росія не припинить окупацію суверенної території Грузії. Ми підтримуємо право сотень тисяч вимушених переселенців та біженців на безпечне повернення додому», - зазначила вона.

За словами речниці, США стоять пліч-о-пліч з грузинським народом та чекають дня, коли зможуть разом відзначити звершення російської окупації. 

Нагадаємо: 8 серпня 2008 року збройні сили РФ вдерлися на територію Грузії під надуманим приводом. Незаконна окупація суверенних територій Грузії в Абхазії та Південній Осетії триває й досі.

Крім того, одразу ж після війни Росія подовжила поступово пересувати лінію "кордону" окупованих територій вглиб Грузії. 



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