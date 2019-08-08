Район взрыва в Белом море закрыли для гражданских. Там могло затонуть судно - носитель ядерных ракет / Карта

07:30 09.08.2019   Россия

Администрация морских портов западной Арктики на месяц закрывает для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, где произошел взрыв на военном объекте.

Соответствующее прибрежное предупреждение (ПРИП) размещено на официальном интернет-ресурсе администрации портов 8 августа. Сигнал также передан на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях, сообщает Фонтанка.РУ.

Информацию о закрытии этого района для гражданских судов «Фонтанке» подтвердил начальник отдела обеспечения судоходства Михаил Цветков. «Район закрыли военные, по какой причине, не знаю», – сказал он.

Заместитель капитана морского порта Архангельск Сергей Козуб также сообщил «Фонтанке», что акваторию закрыли по требованию Министерства обороны России.

Военные эксперты, опрошенные «Фонтанкой», предполагают, что судно – носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем могло затонуть после произошедшего 8 августа взрыва и пожара на борту. Компоненты ракетного топлива, попавшие в воду, могут привести к экологической катастрофе в этом регионе.

2 августа Минобороны России выпустило предупреждение о закрытии «для ракетных пусков» части акватории Баренцева моря в период с 7 по 10 августа. Это навигационное предупреждение пока не отменено.

При пожаре на военном полигоне неподалёку от посёлка Нёнокса Архангельской области 8 августа, по данным Минобороны, погибли как минимум двое человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Как уточнили в оборонном ведомстве, во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв, изделие загорелось. СМИ сообщали о 15 пострадавших из-за ЧП. Власти Северодвинска рассказали о повышении радиационного фона в городе, подчеркнув, что позднее он был понижен до состояния нормы.

В то же время, глава поселения Нёнокса Валерий Машенков рассказал РБК, что в селах Нёнокса и Сопка, где проживают военные, никаких взрывов и пожаров не происходило. 

По его словам, радиационный фон в населенных пунктах остается в норме.

«В Сопке, где я только что был, дежурный офицер при мне замерил фон. На полигоне, который находится от нас в 4,5 км, ситуация такая же. Там я побывал тоже. Если что-то и произошло, то на рейде, где-то в 1,5 км от берега. Там стоят корабли. Происшествие если и было, то только на кораблях», — заявил он.

По данным источников информагентств, этот населенный пункт является ближайшим к месту взрыва, который произошел на испытаниях ракетного двигателя.

Местное население не поверило заявлениям властей о нормализации радиационного фона после неудачных испытаний на секретном полигоне в Архангельской области. В аптечных сетях Архангельска и Северодвинска раскупили весь йод. Региональные фармацевты разводят руками перед армией верующих в целебную силу йода.

Фото: Фонтанка.ру



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