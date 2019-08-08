Администрация морских портов западной Арктики на месяц закрывает для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, где произошел взрыв на военном объекте.

Соответствующее прибрежное предупреждение (ПРИП) размещено на официальном интернет-ресурсе администрации портов 8 августа. Сигнал также передан на все корабли и суда, работающие в Белом и Баренцевом морях, сообщает Фонтанка.РУ.

Информацию о закрытии этого района для гражданских судов «Фонтанке» подтвердил начальник отдела обеспечения судоходства Михаил Цветков. «Район закрыли военные, по какой причине, не знаю», – сказал он.

Заместитель капитана морского порта Архангельск Сергей Козуб также сообщил «Фонтанке», что акваторию закрыли по требованию Министерства обороны России.

Военные эксперты, опрошенные «Фонтанкой», предполагают, что судно – носитель испытываемой ракеты с жидкостным двигателем могло затонуть после произошедшего 8 августа взрыва и пожара на борту. Компоненты ракетного топлива, попавшие в воду, могут привести к экологической катастрофе в этом регионе.

2 августа Минобороны России выпустило предупреждение о закрытии «для ракетных пусков» части акватории Баренцева моря в период с 7 по 10 августа. Это навигационное предупреждение пока не отменено.

При пожаре на военном полигоне неподалёку от посёлка Нёнокса Архангельской области 8 августа, по данным Минобороны, погибли как минимум двое человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Как уточнили в оборонном ведомстве, во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв, изделие загорелось. СМИ сообщали о 15 пострадавших из-за ЧП. Власти Северодвинска рассказали о повышении радиационного фона в городе, подчеркнув, что позднее он был понижен до состояния нормы.

В то же время, глава поселения Нёнокса Валерий Машенков рассказал РБК, что в селах Нёнокса и Сопка, где проживают военные, никаких взрывов и пожаров не происходило.

По его словам, радиационный фон в населенных пунктах остается в норме.

«В Сопке, где я только что был, дежурный офицер при мне замерил фон. На полигоне, который находится от нас в 4,5 км, ситуация такая же. Там я побывал тоже. Если что-то и произошло, то на рейде, где-то в 1,5 км от берега. Там стоят корабли. Происшествие если и было, то только на кораблях», — заявил он.

По данным источников информагентств, этот населенный пункт является ближайшим к месту взрыва, который произошел на испытаниях ракетного двигателя.

Местное население не поверило заявлениям властей о нормализации радиационного фона после неудачных испытаний на секретном полигоне в Архангельской области. В аптечных сетях Архангельска и Северодвинска раскупили весь йод. Региональные фармацевты разводят руками перед армией верующих в целебную силу йода.

Фото: Фонтанка.ру