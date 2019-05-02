Российский корабль "сопровождает" вошедший в Черное море американский эсминец

08:10 09.08.2019  

Черноморский флот страны-агрессора "взял на сопровождение" эсминец Военно-морских сил США "Портер".

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ в четверг, 8 августа, пишет Интерфакс

"Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляет сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый", - отметили в Национальном центре управления обороной РФ. 

"Портер", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Дональд Кук", "Карни" и "Росс", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.



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