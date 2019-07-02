Американский ракетный эсминец USS Porter DDG78, пройдя проливы Босфор и Дарданеллы, вошел в Черное море.

Официальный сайт Шестого флота США сообщает, что корабль должен «повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку нашим союзникам и партнерам по НАТО в регионе», пишет Думская.

Это шестой визит американского корабля в Черное море с начала 2019 года. «Портер» базируется на американскую военно-морскую базу Рота, что в Испании, и проводит операции в зоне действия 6-го флота США.

«Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности», — сказала командующий 6-м флотом вице-адмирал Лиза М. Франчетти.

Эсминец — частый гость в нашем регионе. В прошлом году он принимал участие в ежегодных учениях «Си Бриз-2018» и стоял в одесском порту с 8 по 11 и с 14 по 18 июля. В октябре 2015 года он тоже заходил в Одессу.

USS «Porter» (DDG-78) — 28-й корабль класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк». Управление вооружением корабля осуществляет система «Иджис». В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Эсминец назван в честь знаменитой американской династии морских офицеров, в частности коммандера (капитан второго ранга) Дэвида Портера и его сына, адмирала Дэвида Диксона Портера. Первый проявил себя во время англо-американской войны 1812 года, второй был суперинтендантом военно-морской академии США (Аннаполис) во время гражданской войны 1861-1865 годов.