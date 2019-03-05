В оккупированной Алуште из-за низких зарплат уволились все судебные приставы

10:40 09.08.2019   Крым

В Алуштинском отделе судебных приставов уволилось 100% кадрового состава из-за низкой зарплаты. 

Об этом КИА сообщил главный судебный пристав оккупированного Крыма Игорь Рудаков.

«В начале этого года у нас в Алуште уволились практически все сотрудники, 100 % текучесть, мы оперативно приняли меры. Основной причиной текучести является низкая заработная плата, что показывает анализ текучести кадров, который мы проводим регулярно и работаем над тем, чтобы текучесть кадров снижать. По сравнению с 2017 годом текучесть кадров в 2018 году снизилась с 44% до 22%, но тем не менее процессы ротационные продолжаются. Ещё у нас в Алуште есть определённые причины, по которым это произошло: люди ушли, потому что нашли более высокую заработную плату. Мы сможем в течении месяца восстановить численность сотрудников», — цитирует КИА Игоря Рудакова.

Также Игорь Рудаков отметил, что приставы уходят на сезонную работу летом.

«Возможность зарабатывать в сезонный период, она, естественно, является тем соблазном, который привлекает очень многих — не только из ведомства судебных приставов, но и всех остальных тоже. Поэтому многие, когда появляется возможность зарабатывать в курортный сезон, стараются зарабатывать», — рассказал глава судебных приставов Крыма.

Рудаков сообщил, что средняя заработная плата пристава по 2017 году составила 29 тыс рублей, чистыми на руки.



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