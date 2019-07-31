Со 2 августа оккупанты перекрыли дорогу на плато Ай-Петри . Официальная версия - борьба с нелегальными перевозками, но за знак не пускают даже лицензированные автобусы.

Когда закончится «облава», в которой участвует лично начальник ГИБДД оккупированного Крыма Анатолий Борисенко, неизвестно, сообщают Примечания.

Турфирмы терпят многотысячные убытки, а туристы вынуждены либо отказываться от поездки, либо стоять в очереди на канатку по 5-7 часов.

Разворачивают даже лицензированный транспорт с тахографами и страховкой. Мимо круглосуточного поста ГИБДД не удается просочиться и ночью – раньше водители поднимались на плато заранее, чтобы днем забрать туристов, поднимающихся на Ай-Петри канатной дорогой.

Днем на поворотах от водопада Учан-су до Серебряной беседки стоит 7 экипажей. Ночью остается только один пост. Такая же ситуация со стороны Бахчисарая – въезд охраняется круглосуточно.

Источники в Ялтинском ГИБДД сообщили, что таким образом оккупационные власти Крыма решили бороться с нелегальными перевозчиками. «Зачистить» нелегалов решили радикально – поставили в начале подъема знаки, запрещающие проезд грузовых автомобилей и автобусов вместимостью больше 8 пассажиров. В итоге штрафы выписывают даже тем, кто умудрился проехать на плато рано утром, в пересменку поста, а днем – движется на спуск.

Тех туристов, что поднялись на плато на канатной дороге, некому спускать вниз. Если на нижней станции экскурсантов пропускают по отдельной очереди – по договору с туроператорами, то наверху и организованные, и самостоятельные туристы – стоят в одной. В итоге им приходится ждать спуска по 5-7 часов.

«Облава» проходит и наверху. 7 августа с плато эвакуаторами вывозили микроавтобусы. Руководил процессом лично начальник ГИБДД Крыма Анатолий Борисенко, пишет издание.

Организаторы туров терпят убытки. «Один автобус обходится в 100 тыс рублей в сезон – лицензирование, тахографы. Сегодня у меня завернули 2 автобуса по 19 человек – каждый платил за билет 1400 рублей, деньги пришлось вернуть. Работы лишились два водителя, два экскурсовода. У тех туристов, что поднялись на канатке, нам приходится добирать деньги, чтобы купить им билеты на спуск вниз», - рассказал глава Ялтинского экскурсионного бюро.