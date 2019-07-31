В оккупированном Крыму с 2020 года введут налог на недвижимое имущество
|09:20 09.08.2019
|Крым
С 1 января 2020 года на территории оккупированного Крыма планируется введение налога на недвижимое имущество физических и юридических лиц.
Об этом 8 августа сообщила "министр имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма Анна Анюхина, пишут Новости Крыма.
«С 1 января 2020 года планируется введение в действие кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости для того, чтобы рассчитывать налог на имущество и, соответственно, налог на землю», — сказала она.
По словам Анюхиной, в 2018 году в оккупированном Крыму создано государственное бюджетное учреждение «Центр землеустройства и кадастровой оценки».
«Именно это учреждение в соответствии с федеральным законом 237 осуществляет кадастровую оценку объектов недвижимости. В этом году мы оцениваем здания и помещения, всего предметами оценки являются 2,2 млн таких объектов. И 12 июля текущего года на сайте Росреестра уже был размещен… предварительный отчет о стоимости таких объектов… Эта кадастровая стоимость является базой для исчисления налога», — пояснила она.
Анюхина отметила, что «фактически кадастровая стоимость объекта — это его рыночная стоимость».
Вместе с тем, Анюхина допустила, что при соответствующих законодательных решениях кадастровая стоимость земельных участков и объектов недвижимости может лечь в основу платы за аренду государственного и муниципального имущества. «Также есть ряд установленных законами случаев, когда от величины кадастровой оценки зависит… предмет сделки», — уточнила глава оккупационного ведомства.
Издание сообщает, что налог на имущество физлиц установлен Налоговым кодексом РФ установлен на всей территории России кроме оккупированных Крыма и города Севастополя. Кадастровую оценку объектов недвижимого имущества физических и юридических лиц в Крыму и Севастополе предполагается завершить до 1 декабря 2019 года. Налоговым кодексом предусмотрена ставка 0,1%. Соответственно, она может быть уменьшена или увеличена.
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