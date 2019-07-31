В оккупированном Крыму начались учения морского инженерного полка Черноморского флота
|10:20 09.08.2019
|Крым
Подразделения морского инженерного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора в ходе очередного этапа летнего периода обучения совершили марш и осуществили развертывание полевого лагеря на крымском полигоне боевой подготовки Опук, где приступили к отработке задач боевой подготовки.
В ходе полевого выхода военнослужащие отработают обязательные элементы, свойственные различным подразделениям полка, в том числе минирование, разминирование побережья и постановку заграждений в береговой полосе с использованием плавающих транспортеров в ходе создания рубежей противодесантной обороны, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, личный состав выполнит комплекс учебных задач по водолазной подготовке, организации обеспечения водой сил в полевых условиях, а также охрану и оборону лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника.
Ще на цю тему:
ЮВО: Более 20 самолетов и вертолетов задействовано в двусторонних ротных тактических учениях
Малый противолодочный корабль ЧФ оккупантов выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели
ЮВО: Впервые на российской военной базе в Абхазии откроют военно-патриотический лагерь для юнармейцев
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
ЮВО: Специалисты РЭБ провели межвидовые учения по борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами
ЮВО: Связисты Черноморского флота в оккупированном Крыму отрабатывают связь с кораблями и авиацией
Мотострелки ЮВО в Ставропольском крае подняты по тревоге для проведения тактического учения на местности