Малый противолодочный корабль ЧФ оккупантов выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели
|09:00 09.08.2019
|Крым
Экипаж малого противолодочного корабля «Муромец» Черноморского флота страны-агрессора выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах боевой подготовки в ходе плановой отработки специальной курсовой задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».
На переходе морем МПК провел учение по противовоздушной обороне с морской авиацией флота, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В качестве условного противника для корабля выступил самолет Су-24, который отработал заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения.
В свою очередь моряки отработали комплекс мероприятий по организации противовоздушной обороны корабля на переходе морем, выполнив поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей условного противника из артиллерийских установок корабля, с постановкой радиоэлектронных помех ближнего рубежа.
Также в рамках проведения корабельного боевого учения по противодиверсионной обороне корабля на незащищённом рейде моряки выполнили боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника с отработкой профилактического гранатометания с борта корабля в воду вручную и с применением гранатомётов.
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