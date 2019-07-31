Экипаж малого противолодочного корабля «Муромец» Черноморского флота страны-агрессора выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах боевой подготовки в ходе плановой отработки специальной курсовой задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

На переходе морем МПК провел учение по противовоздушной обороне с морской авиацией флота, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В качестве условного противника для корабля выступил самолет Су-24, который отработал заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения.

В свою очередь моряки отработали комплекс мероприятий по организации противовоздушной обороны корабля на переходе морем, выполнив поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей условного противника из артиллерийских установок корабля, с постановкой радиоэлектронных помех ближнего рубежа.

Также в рамках проведения корабельного боевого учения по противодиверсионной обороне корабля на незащищённом рейде моряки выполнили боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника с отработкой профилактического гранатометания с борта корабля в воду вручную и с применением гранатомётов.