ЮВО: Сотня самолетов нанесет массированный ракетный удар во время учений
|08:40 09.08.2019
|Крым
Самолеты оперативно-тактической авиации авиачастей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующихся на аэродромах в Крыму, выполнят летные задания с учебно-боевым применением на полигонах Астраханской области, преодолев расстояния до тысячи километров.
Экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34, согласно замыслу учения по управлению авиацией и войсками ПВО с боевой стрельбой, приведены в повышенную степень боевой готовности с целью перебазирования на оперативные аэродромы Кубани и Ставрополья, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Вывод авиации из-под условного удара с аэродромов базирования, также предстоит отработать авиачастям в Ростовской области и на Кубани.
Созданные группировки ВВС и ПВО примут участие в нанесении массированного ракетного авиационного удара. В боевом применении задействовано более 100 самолетов и вертолетов ЮВО.
В рамках двустороннего учения развернуты оперативные группы в составе управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, соединений и воинских частей ПВО общевойсковых армий, береговых войск и морской авиации Черноморского флота, а также подразделений радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.
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