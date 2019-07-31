Самолеты оперативно-тактической авиации авиачастей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующихся на аэродромах в Крыму, выполнят летные задания с учебно-боевым применением на полигонах Астраханской области, преодолев расстояния до тысячи километров.

Экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34, согласно замыслу учения по управлению авиацией и войсками ПВО с боевой стрельбой, приведены в повышенную степень боевой готовности с целью перебазирования на оперативные аэродромы Кубани и Ставрополья, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Вывод авиации из-под условного удара с аэродромов базирования, также предстоит отработать авиачастям в Ростовской области и на Кубани.

Созданные группировки ВВС и ПВО примут участие в нанесении массированного ракетного авиационного удара. В боевом применении задействовано более 100 самолетов и вертолетов ЮВО.

В рамках двустороннего учения развернуты оперативные группы в составе управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, соединений и воинских частей ПВО общевойсковых армий, береговых войск и морской авиации Черноморского флота, а также подразделений радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.