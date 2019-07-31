ЮВО: Впервые на Кубани пройдет совместное российско-пакистанское учение спецназа
|08:20 09.08.2019
|Россия
Впервые в Краснодарском крае на полигоне Молькино пройдет совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2019».
На международное учение привлекается более 70 военнослужащих подразделений специального назначения общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Ставрополе, а также офицеры штаба руководства, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе учения военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при посадке личного состава и грузов в вертолет, десантировании в тыл условного противника, ведения огня из стрелкового и специального оружия, организации дневки разведывательных групп, а также при выполнении задач по выявлению и уничтожению незаконных вооруженных формирований.
Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2019» пройдет в период с 1 по 5 октября 2019 года.
Проведение совместного учения направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.
Сообщается, что совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, как на территории Российской Федерации, так и Исламской Республики Пакистан. От Вооруженных Сил Российской Федерации ранее в учении принимали участие военнослужащие горного мотострелкового соединения общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкесии.
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