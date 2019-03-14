Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов распоряжением от 8 августа утвердил организацию в 2020 году учебных сборов для учающихся десятых классов, профтехучилищ и студентов ВУЗов, прошедших курс основ воинской подготовки.

Об этом говорится в тексте документа опубликованном на официальном портале оккупационного правительства Крыма, передает Крымское информационное агантство.

«Министерству образования, науки и молодежи "Республики Крым" совместно с Федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат "Республики Крым"», администрациями муниципальных образований "Республики Крым" организовать проведение в мае — июле 2020 года учебных сборов с обучающимися десятых классов образовательных организаций, обучающимися профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, реализующих программы среднего профессионального образования, расположенных на территории "Республики Крым", прошедших теоретический курс основы воинской службы», — говорится в тексте документа.

Также Сергей Аксенов распоряжением от 8 августа утвердил план мероприятий по организации в оккупированном Крыму обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной службы на 2019/2020 учебный год.

«Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по организации в "Республике Крым" обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы на 2019/2020 учебный год», — говорится в тексте документа.