В оккупированном Крыму будут проводить учебные военные сборы школьников и студентов
|08:00 09.08.2019
|Крым
Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов распоряжением от 8 августа утвердил организацию в 2020 году учебных сборов для учающихся десятых классов, профтехучилищ и студентов ВУЗов, прошедших курс основ воинской подготовки.
Об этом говорится в тексте документа опубликованном на официальном портале оккупационного правительства Крыма, передает Крымское информационное агантство.
«Министерству образования, науки и молодежи "Республики Крым" совместно с Федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат "Республики Крым"», администрациями муниципальных образований "Республики Крым" организовать проведение в мае — июле 2020 года учебных сборов с обучающимися десятых классов образовательных организаций, обучающимися профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, реализующих программы среднего профессионального образования, расположенных на территории "Республики Крым", прошедших теоретический курс основы воинской службы», — говорится в тексте документа.
Также Сергей Аксенов распоряжением от 8 августа утвердил план мероприятий по организации в оккупированном Крыму обучения граждан начальным знаниям в области обороны и основам военной службы на 2019/2020 учебный год.
«Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по организации в "Республике Крым" обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы на 2019/2020 учебный год», — говорится в тексте документа.
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