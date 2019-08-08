Суддя відмовився викликати «швидку допомогу» кримськотатарському активісту Бекірову

19:41 08.08.2019   Крым

Суддя Верховного суду Криму Михайло Соболюк відмовився викликати «швидку допомогу» кримськотатарському активісту Едему Бекірову під час засідання про продовження запобіжного заходу.

Адвокат Олексій Ладін заявив у суді, що у його підзахисного піднявся тиск та існує ризик, що він може впасти в діабетичну кому, повідомляє  ZIK.

«У Едема Бекірова діабет другої стадії, востаннє він брав їжу о 7 годині ранку після того, як йому ввели ін’єкцію інсуліну. Протягом дня він повинен приймати таблетки від діабету, за його діагнозу йому необхідне харчування раз на три години. Крім того, я з ним тільки що спілкувався, він мені пояснив, що з ранку у нього зашкалює тиск. Захист припускає, що є ризик діабетичної коми і наполягає на виклику (в суд) швидкої допомоги для визначення його стану: рівня тиску і цукру. А також можливості надалі брати участь у судовому засіданні», – заявив адвокат.

У клопотанні захисту суд відмовив.

Уповноважений з прав людини Людмила Денісова закликала не продовжувати арешт Бекірова і помістити його в лікарню на виконання рішення Європейського суду з прав людини.

Раніше дочка Бекірова звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти її батькові.

Раніше повідомлялося, що кримінальну справу стосовно Бекірова перенаправили з російського суду в Сімферополі в Красноперекопський районний суд.

31 липня він написав заяву про намір оголосити голодування і відмовитися від прийому ліків на випадок його етапування в Красноперекопськ.

Європейський суд з прав людей 11 червня виніс рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново помістити його в лікарню.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого тримають у сімферопольському СІЗО анексованого Криму.

Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.



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