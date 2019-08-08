Ракетный эсминец "USS Porter", входящий в 6-й флот ВМС США, направился в Черное море.

Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-морских сил США в Европе и Африке, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Сообщается, что эсминец зайдет в Черное море чтобы "поддерживать прочные отношения, которые необходимы для региональной стабильности".

Это будет уже шестой заход кораблей ВМС США в Черное море с начала 2019 года.

В июле во время учений "Си Бриз-2019" в Одессе был однотипный эсминец "USS Carney". А "Porter" заходил в Одессу в июле прошлого года.

Как сообщала USIonline.com, американский военный эсминец с "Томагавками" прибудет в Одессу.