На контрольно-пропускных пунктах построят новые современные пункты въезда и выезда.

В августе объявят инвестконкурсы на строительство автостанций у КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию Херсонской ОГА.

"На КПВВ "Каланчак" уже более недели работает медицинский и аптечный пункт. Осмотрел работу пограничной и таможенной служб. Приняли решение уже в августе начать земляные работы для своевременного выполнения поручения президента Украины Владимира Зеленского по строительству новых современных пунктов въезда и выезда. Планируем в августе объявить инвестиционные конкурсы на строительство новых автостанций у КПВВ", - сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

Ранее ЦТС писал о том, что 13 июля Юрий Гусев назначенглавой Херсонской ОГА. До этого он был советником министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. После назначения он заявил относительно пунктов пропуска "Чонгар" и "Каланчак" о том, что временные сооружения на этих объектах будут построены до 15 ноября, а до 20 декабря планируют завершить строительство сервисных зон, в том числе автостанций.