Инвестконкурсы на строительство автостанций у КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" объявят в августе
|19:21 08.08.2019
|Крым
На контрольно-пропускных пунктах построят новые современные пункты въезда и выезда.
В августе объявят инвестконкурсы на строительство автостанций у КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию Херсонской ОГА.
"На КПВВ "Каланчак" уже более недели работает медицинский и аптечный пункт. Осмотрел работу пограничной и таможенной служб. Приняли решение уже в августе начать земляные работы для своевременного выполнения поручения президента Украины Владимира Зеленского по строительству новых современных пунктов въезда и выезда. Планируем в августе объявить инвестиционные конкурсы на строительство новых автостанций у КПВВ", - сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.
Ранее ЦТС писал о том, что 13 июля Юрий Гусев назначенглавой Херсонской ОГА. До этого он был советником министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. После назначения он заявил относительно пунктов пропуска "Чонгар" и "Каланчак" о том, что временные сооружения на этих объектах будут построены до 15 ноября, а до 20 декабря планируют завершить строительство сервисных зон, в том числе автостанций.
Ще на цю тему:
США обеспокоены фактами открытия уголовных дел оккупантами против крымчан из-за нежелания служить в армии РФ
Госзаказ по автотрассам в аннексированном Крыму на 2020-24гг отдадут московскому "Центродорстрою"
МЗС Німеччини рекомендує німцям утриматися від відвідування окупованого Донбасу та Криму
Президент утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики
Зеленський: Спільними діями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні на свою користь
Джемилев: «Нет ничего важнее освобождения Крыма»
СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання, яке займалось контрабандою наркотиків в окупований Крим
Оккупанты выставили на продажу санаторий в Черноморском районе