Абітурієнти з Криму можуть подавати документи на навчання до 26 вересня

18:37 08.08.2019   Крым

Вступна кампанія 2019 року вже добігла кінця і 1 серпня вищі навчальні заклади Херсонщини оприлюднили рейтингові списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

Не зважаючи на це, вступники з Криму, які бажають здобути українську освіту, ще мають змогу подати документи до 26 вересня, передає Новый Визит.

Є можливість вступити без ЗНО на контракт та одразу після зарахування написати заяву про переведення на місця держзамовлення (бюджет).

Для того, щоб подати документи, абітурієнтам слід звертатися до п`яти освітніх центрів «Крим – Україна», які працюють при вищих навчальних закладах Херсонської області. Таких як Херсонський державний університет, Херсонський національний технічний університет, Херсонський державний аграрний університет, Херсонська державна морська академія та Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

За додатковою інформацію звертатися за телефонами «гарячої» лінії для мешканців Криму: 0-800-50-44-25 (безкоштовно), а також +380689612513; +380505505411.

Детальні роз’яснення щодо вступної кампанії для абітурієнтів з Криму за посиланням:  https://dostupnaosvita.com.ua/centers/osvitniy-centr-krym-ukrainahttps



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Абітурієнти з Криму можуть подавати документи на навчання до 26 вересня
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