На Херсонщині відновили роботу морського порту
|17:57 08.08.2019
|Украина
Порт Скадовськ прийняв перше судно з комплектуючими для вітроелектростанцій.
07 серпня до морського порту Скадовськ зайшло судно «OCEANIC» з вантажем комплектуючих для майбутньої Мирненської ВЕС, які були доставлені в Україну з Іспанії, передає АМПУ.
Освоєння цього нового для порту великогабаритного вантажу зробить Скадовськ важливим транспортним вузлом транспортування обладнання для розвитку альтернативної енергетики на Херсонщині.
Судно доставило до Скадовська 15 лопатей, кожна з них завдовжки майже з 25-поверховий будинок (74 метри) та важить 17 тонн. Окрім лопатей на судні до Скадовська прибуло ще 90 тонн інших комплектуючих.
Очікується, що найближчим часом порт Скадовськ прийме ще декілька суден з вантажем для вітроелектростанцій.
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