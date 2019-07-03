Порт Скадовськ прийняв перше судно з комплектуючими для вітроелектростанцій.

07 серпня до морського порту Скадовськ зайшло судно «OCEANIC» з вантажем комплектуючих для майбутньої Мирненської ВЕС, які були доставлені в Україну з Іспанії, передає АМПУ.

Освоєння цього нового для порту великогабаритного вантажу зробить Скадовськ важливим транспортним вузлом транспортування обладнання для розвитку альтернативної енергетики на Херсонщині.

Судно доставило до Скадовська 15 лопатей, кожна з них завдовжки майже з 25-поверховий будинок (74 метри) та важить 17 тонн. Окрім лопатей на судні до Скадовська прибуло ще 90 тонн інших комплектуючих.

Очікується, що найближчим часом порт Скадовськ прийме ще декілька суден з вантажем для вітроелектростанцій.